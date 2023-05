Ongelukkige Jan Tratnik deelt details over aanrijding op training en late forfait op de Giro

Jan Tratnik heeft nu ook zelf gereageerd op zijn forfait voor de Giro. De Sloveen werd vrijdag aangereden op training en moest forfait geven.

Geen Jan Tratnik aan de start van de Giro. De Sloveen werd vrijdag aangereden op training en moest naar het ziekenhuis. Daar werd duidelijk dat hij niet kon starten in de Giro. Op zijn sociale media heeft Tratnik nu gereageerd.

"Ik zoek nog steeds naar de redenen waarom dit moest gebeuren. Het was een mooie ochtendrit. Ik ging blij terug naar het hotel, omdat ik wist dat het de laatste training voor de start van de Giro was. Maar op twee kilometer van ons hotel kruiste een auto mij, ik kon er niets meer aan doen. De dame zag me niet en reed recht op me in."

Erg verdrietig en teleurgesteld

"Ik vloog daarna de lucht in, crashte tegen een boom en eindigde op de grond. Uiteindelijk mag ik blij zijn dat ik geen verwondingen heb aan mijn bovenlichaam. Het lijkt erop dat mijn knie en scheenbeen het meest geraakt zijn."

"Ik weet niet wat ik op dit moment moet zeggen. Ik ben echt verdrietig en teleurgesteld, maar aan de andere kant kan ik blij zijn met de afloop. Auto-ongelukken kunnen wreed zijn", sloot de Sloveen af.