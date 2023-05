🎥 De fiets van Remco Evenepoel krijgt al meteen een nieuwe look

Remco Evenepoel heeft al het roze en daar hoort een aangepast fiets bij, vinden ze bij Soudal Quick-Step. Voor de 2e rit heeft zijn fiets al meteen een nieuwe look gekregen.

De laatste jaren is er de trend om in de grote rondes de fiets meteen aan de leiderstrui aan te passen. Er komen dan meteen accenten op de fiets die naar de leiderstrui verwijzen. Of de fiets is zelfs volledig in een andere kleur.

Ook bij Soudal Quick-Step doen ze daaraan mee. Na de openingstijdrit in de Giro is de roze trui in handen van Remco Evenepoel en zijn fiets werd dus aangepast.

Tijdens de 2e rit zal het tuig van Evenepoel een opvallend roos stuurlint hebben. Zo zal hij op weg naar San Salvo in het peloton extra opvallen.