Ex-ploegleider van Soudal Quick-Step onder de indruk van Remco Evenepoel: "Die verschillen had ik niet verwacht"

Remco Evenepoel blies de tegenstand in de openingstijdrit weg. Sommigen hadden niet verwacht dat er al zo'n grote verschillen zouden zijn.

De Giro begon met een tijdrit en daarin was Remco Evenepoel outstanding. Hij heeft al meteen minstens 22 seconden voorsprong op de rest. Verschillende concurrenten waren onder de indruk van hem.

Ook Joxean Fernández Matxin, ploegleider bij UAE, was onder de indruk van Evenepoel. In 2019 was hij nog actief bij Soudal Quick-Step en werkte hij samen met de wereldkampioen. "Het is natuurlijk nog maar de eerste dag, maar dit is toch al een verschil van betekenis", vertelde Matxin aan Het Laatste Nieuws. "Ik had dit niet verwacht. Je verwacht dat de kloof zo groot is tussen de eerste en de tiende, maar niet tussen de eerste en de tweede."

De lofzang van Matxin voor Evenepoel ging alleen maar verder: "Hij is een superkampioen en was in de tijdrit superieur. Aan heel Soudal Quick-Step proficiat. Ze verdienen het allemaal."