Remco Evenepoel heeft de roze trui: dit zijn de verschillen met de voornaamste klassementsrenners

Na één dag zijn er al meteen grote verschillen in de Giro. Remco Evenepoel zal de 1e dagen wellicht nog in de roze trui rondrijden. Zijn concurrenten zullen in de bergen tijd moeten inhalen. Een overzicht van de verschillen met de belangrijkste klassementsmannen.