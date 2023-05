📷 Remco Evenepoel omarmt het roze helemaal en pakt uit met iets gewaagd

Remco Evenepoel geniet van zijn roze trui in de Giro. En Evenepoel omarmt het roze dan ook helemaal.

Remco Evenepoel pakte in de openingstijdrit de roze trui na zijn demonstratie. Hoelang Evenepoel die trui nog zal dragen is nog maar de vraag, want dinsdag volgt een eerste aankomst na een beklimming.

En daar zouden Remco Evenepoel en Soudal Quick-Step de trui wel eens kunnen weggeven aan een vluchter. Maar zolang hij de trui nog heeft, omarmt Evenepoel het roze.

Zo pakte Evenepoel tijdens de podiumceremonie en de interviews achteraf uit met speciale roze schoenen, de regenboog mag natuurlijk niet ontbreken. Een cadeautje van sponsor Safety Jogger zo blijkt.