De 1e opgave in de Giro is een feit: de 1e bergkoning geeft er de brui aan

Paul Lapeira heeft in de Giro opgegeven. Zo is de 1e opgever in de Giro een feit.

Eerder in de Giro liet Paul Lapeira zich nog opmerken. Hij zat tijdens de 2e rit mee in de vroege vlucht. Op de bergjes kwam hij telkens als 1e boven. Zo mocht hij de bergtrui aantrekken, maar die was hij na de 3e rit aan Thibaut Pinot alweer kwijt. Tijdens de 4e rit lag het tempo meteen hoog en Lapeira moest al vroeg lossen. Zo kon het een hele lange dag worden, maar hij zag het nutteloze van zijn inspanning in en besloot om de remmen dicht te knijpen. Zo telt de Giro zijn 1e opgever. AG2R Citroën is nog met 7 renners in koers en het Giro-peloton bestaat nog uit 175 renners.