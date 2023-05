De nieuw rozetruidrager schrijft geschiedenis voor zijn land: "Maar de ritzege was het doel"

Andreas Leknessund is de nieuwe leider in de Ronde van Italië. Hij ging mee in de vroege vlucht, greep net naast de dagzege, maar kreeg de roze trui als troostprijs.

Op voorhand werd Andreas Leknessund al getipt als een van de renners die het roze van Remco Evenepoel zou kunnen overpakken. Hij glipte mee in de vlucht van de dag en het zag er al snel naar uit dat de Noor wel het roze zou kunnen overnemen.

Op de slotklim naar Lago Laceno deed de Noor ook gooi naar de ritzege, maar hij werd nog bijgehaald door Aurélien Paret-Peintre en de Fransman maakte het af in de sprint. Toch was er nog een troostprijs voor Leknessund, want hij greep het roze en heeft 28 seconden voorsprong op Evenepoel.

Leknessund schreef ook geschiedenis, want hij is de 2e Noor die de roze leiderstrui zal dragen. Eerder was er al Knut Knudsen in de jaren '70 en '80. "Dit is heel speciaal voor mij, zelfs als ik de trui maar een dag draag", vertelde hij in het flashinterview.

Al was de leider na de rit niet helemaal tevreden: "De ritzege was eigenlijk het doel van de dag. Ook wist ik wel dat het roze mogelijk was, maar ik dacht alleen aan de ritzege. Dan zou de roze trui wel volgen."