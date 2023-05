Laurens De Plus over zijn rol bij INEOS Grenadiers in de Giro: "Misschien komt er zo wel een opportuniteit voor mij"

Laurens De Plus rijdt sinds 2019 nog eens een grote ronde. Het is zijn 1e voor INEOS Grenadiers.

Voor Laurens De Plus is het in de Giro vooral belangrijk om kopmannen Geraint Thomas en Tao Geoghegan Hart bij te staan. De Plus zal dus vooral in dienst moeten rijden.

"Bij de ploeg krijgen alle renners een specifieke rol toebedeeld", vertelde De Plus aan Het Nieuwsblad. "Er zijn flat, medium mountain, high mountain en free of leader." De Plus kreeg de rol high mountain of hooggebergte. Hij moet bergop zo lang mogelijk bij de kopmannen blijven. "En af en toe moet ik de boel een beetje forceren."

Dat forceren kan eventueel zijn dat De Plus vooruitgestuurd wordt. "De Giro is vaak een tactisch steekspel en bij INEOS Grenadiers proberen we de laatste jaren wat agressiever te koersen en minder volgens het boekje. Door mij vooruit te sturen komt er misschien voor mij persoonlijk ook een opportuniteit links of rechts", aldus De Plus.