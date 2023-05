INEOS Grenadiers deelt tikje aan Soudal Quick-Step uit: "Dit was nog leuk geweest"

INEOS Grenadiers heeft aan het einde van de 4e rit nog een opvallende zet gedaan. Daardoor raakte Remco Evenepoel aan het einde geïsoleerd.

In de 4e rit in de Giro bepaalde Soudal Quick-Step de achtervolging op de kopgroep. Ze lieten het wat lopen en gaven de roze trui uit handen. Zo kwam die virtueel in het bezit van Andreas Leknessund.

De rit eindigde met een klim richting Lago Laceno. Daar zette INEOS Grenadiers zich op kop en het tempo ging de hoogte in. De ploegmaats van Remco Evenepoel moesten er een voor een af en zo raakte Evenepoel geïsoleerd. Uiteindelijk waren er geen gevolgen voor Evenepoel. Hij reed zonder problemen met de andere favorieten over de finish.

Op de slotklim ging het verschil eerst snel achteruit. Zo was het in de slotkilometers nog uitkijken wat het verschil aan de streep zou zijn, maar uiteindelijk reed de groep der favorieten zo'n 2 minuten na Leknessund binnen en zo pakte die toch de roze trui.

Bij Soudal Quick-Step was de missie geslaagd. Bij INEOS Grenadiers was er ook een goed gevoel. "De benen voelden vrij goed aan en alles verliep zoals plan. Ook is het goed om zo'n etappe in de benen te hebben", reageerde kopman Geraint Thomas via het team.

Aan Het Laatste Nieuws liet het team nog weten dat "het nog leuk zou geweest zijn als ze Evenepoel nog net in de roze trui hadden geflikt". Maar Leknessund hield een voorsprong van 28 seconden in het algemeen klassement over.