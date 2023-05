Primož Roglič en Jumbo-Visma duidelijk over waarom ze Remco Evenepoel niet aanvielen in lastige Giro-rit

Ondanks het vele klimmen in de zevende etappe gebeurde er tussen de favorieten niets. Ook Primož Roglič wijst daarvoor naar de wind.

Ondanks zijn achterstand van al 44 seconden in het klassement op Remco Evenepoel probeerde ook Primož Roglič niet om de wereldkampioen aan te vallen.

Net als Evenepoel en Thomas verwijst Roglič naar de felle wind op de slotklim. "De omstandigheden maakten het bijna onmogelijk om iets te ondernemen. De wind stak behoorlijk de kop op, waardoor aanvallen uit een grote groep niet verstandig was."

Nog veel lastige obstakels de komende twee weken

Ploegleider Arthur Van Dongen legt dan weer uit waarom niet aanvallen de betere keuze was. "Er was veel wind tegen. Daardoor heeft niemand het achterste van zijn tong laten zien. De favorieten weten wat er nog de revue gaat passeren de komende twee weken, dus het kruit nog even drooghouden was bij eenieder het devies."

Zaterdag volgt er een muurtjesetappe, net zoals in Tirreno-Adriatico dit jaar. En die won Roglič. De Sloveen trekt dus vol vertrouwen naar die lastige achtste etappe.