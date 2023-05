Een kritische noot op de prestaties van Remco Evenepoel: "Hij was kwetsbaar"

Remco Evenepoel verloor zaterdag een handvol seconden op zijn concurrenten. Thijs Zonneveld zag dan ook een kwetsbare wereldkampioen.

Voor het eerst in de ze Giro verloor Remco Evenepoel tijd op zijn concurrenten. Roglič, Geoghegan Hart en Thomas pakten 14 seconden op de wereldkampioen, die hen bergop niet kon volgen.

"Allerlei jongens hebben gezien dat ze beter zijn bergop. Roglič heeft dat gezien, maar ook mannen als Tao Geoghegan Hart en Geraint Thomas hebben dat gezien", stelt Thijs Zonneveld vast in de podcast In Het Wiel.

Zonneveld vond vooral het dalen van Evenepoel tegenvallen. "In de afdaling werd hij een paar keer half gelost door Damiano Caruso en Joao Almeida. En die laatste is ook al niet de beste daler."

Verrassende verhoudingen

"Ik vind dat Evenepoel kwetsbaar was. We weten niet of dat te maken heeft met de val van een paar dagen geleden, maar de strijd is ineens wel opener dan wanneer hij wiel in het had gezeten en in de tijdrit van zondag twee minuten extra had gepakt."

"Het verbaasde me toch wel. Ik had echt niet verwacht dat hij voorbij gereden zou worden door Hart en Thomas. Het waren verrassende verhoudingen op dat laatste klimmetje, terwijl niet iedereen nog op het tandvlees zat aan de voet", besloot Zonneveld.