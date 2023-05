José De Cauwer twijfelt wat aan Remco Evenepoel nadat hij tijd verloor: "Dat was een beetje raar"

Remco Evenepoel verloor zaterdag voor het eerst in deze Giro wat tijd op de concurrentie. Een heel slechte dag concludeert José De Cauwer.

Remco Evenepoel kon zaterdag de aanval van Primož Roglič op de laatste klim niet helemaal beantwoorden. Evenepoel bleef op een gaatje hangen en moest uiteindelijk ook passen.

Uiteindelijk verloor Evenepoel 14 seconden op Roglič, maar ook op INEOS-kopmannen Geraint Thomas en Tao Geoghegan Hart. José De Cauwer kan alleen maar stellen dat Evenepoel een heel slechte dag had.

Een les geleerd

"Hij stond niet echt stil, het was geen blokkage. Maar hij werd wel voorbijgereden door de mannen van INEOS en dat was een beetje raar", stelde De Cauwer bij Sporza.

"Evenepoel is toch de koning van het indelen, van het kijken op het metertje. Hij is zichzelf tegengekomen en dat is hoogstwaarschijnlijk een les", zegt hij nog.

Maar Evenepoel blijft wel de favoriet voor de tijdrit vindt De Cauwer. Maar hij kan ook niet ontkennen dat ook andere favorieten nu vertrouwen hebben gekregen. En dat er meer is dan Roglič en Evenepoel in de ze Giro.