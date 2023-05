Roglič en Jumbo-Visma vermijden nieuwe dreun van Evenepoel in de tijdrit: "Dat is in deze tijdrit gebleken"

Primož Roglič de schade op Remco Evenepoel in de tweede tijdrit beperkt. De Sloveen kon zelfs nog tijd goedmaken na een traag eerste deel.

Nadat Primož Roglič in de eerste tijdrit 43 seconden was verloren op Remco Evenepoel trok hij wellicht weer met wat schrik naar de tweede tijdrit. En bij het eerste tussenpunt leek het weer een dreun te worden voor de Sloveen.

Hij verloor maar liefst 31 seconden op Evenepoel. Maar terwijl Evenepoel te snel van start was gegaan, was Roglič net te traag gestart. Hij kon tijdens de tijdrit versnellen en maakte op iedereen tijd goed. Zijn achterstand op Evenepoel aan de finish was nog 17 seconden.

Sterk tweede gedeelte

"Normaal gesproken is mijn start wat minder en finish ik beter. Van tevoren had ik voor deze uitgangspositie getekend", zei Roglic achteraf. Ook de ploegleider Arthur van Dongen was tevreden achteraf.

"Er gelden hele andere regels na een week koers en dat is in deze tijdrit gebleken. Primoz trekt zijn goede vorm door op een parcours wat hem ten opzichte van zijn tegenstanders iets minder ligt. Hij reed vooral heel sterk in het tweede gedeelte. We zijn hartstikke tevreden."