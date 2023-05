🎥 Magnus Cort Nielsen maakt zijn trilogie compleet in de Giro, twee renners uit de top tien zien ambities in rook opgaan

In de tiende etappe van de Giro heeft Magnus Cort Nielsen zijn trilogie compleet gemaakt. De Deen klopte twee medevluchters in de sprint en pakt zijn eerste zege in de Giro.

Na de eerste rustdag in de Giro werd het peloton alweer niet gespaard. De renners moesten weer heel wat regen doorstaan. Voor Aleksandr Vlasov, de zesde uit het klassement, was het het begin van het einde. De Rus gaf uiteindelijk ook op. Vier vluchters waren uiteindelijk weg geraakt uit het peloton. Ritwinnaar Davide Bais was er opnieuw bij, ook Magnus Cort, Alessandro De Marchi en Derek Gee waren van de partij. Cort Nielsen maakt het af Na de beklimming van tweede categorie, waar bergkoning Bais de punten pakte, liet de Italiaan zijn concurrenten rijden. De drie andere vluchters hielden uiteindelijk stand tegen het peloton en gingen sprinten voor de zege. De Deen Magnus Cort nam daarin redelijk gemakkelijk de bovenhand van zijn medevluchters Gee en De Marchi en vervolledigde zo zijn trilogie, na etappes in de Tour en de Vuelta nu ook in de Giro. Ook de Australiër Jay Vine, de tiende in het klassement, mag zijn klassementsambities voorlopig opbergen. Na een valpartij verloor Vine bijna elf minuten op de andere favorieten. 🚴‍♂️🇮🇹 | Magnus Cort Nielsen is de tweede Deen deze ronde die zijn trilogie voltooit. Het peloton komt te laat. Sterk werk van de kopgroep. #Giro



Results powered by FirstCycling.com