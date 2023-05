Giro-organisatie moet nu dan toch ingrijpen in parcours, nog meer etappes in gevaar?

Rit 13 van vrijdag 19 mei staat bij alle klassementsmannen in de Giro al maanden met rood aangeduid. In die rit zouden de renners twee beklimmingen van eerste categorie moeten beklimmen en één buiten categorie.

De klim buiten categorie, de Col du Grand Saint-Bernard, zou met zijn 2469 meter het dak van deze Giro zijn. Maar de Giro-organisatie heeft nu moeten ingrijpen.

Want door hevige sneeuwval en kans op lawines wordt een deel van de beklimming nu geschrapt. De top van de klim ligt zo op slechts 1878 meter, de renners rijden daarna door een tunnel.

Zo wordt Tre Cime di Lavaredo (2304 meter), de finish in de 19de rit, nu het dak van de Tour. Maar ook over die koninginnenrit zijn er nog heel wat vragen. Zo is de passage over de Passo Giau ook nog altijd een vraagteken door de sneeuw.

Things are looking bad for stage 13 of the Giro. 😪 Two weeks away, the snow still hasn't been cleared on the Swiss side of Col du Grand Saint-Bernard (Cima Coppi, 2472m) and more is expected to fall next week. The risk of avalanche will be very high so the race will most likely… pic.twitter.com/G1R4aURnAO