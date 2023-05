Patrick Lefevere haalt scherp uit na insinuaties over corona als uitvlucht voor opgave van Remco Evenepoel

Patrick Lefevere heeft zich uitgesproken over de insinuaties dat Remco Evenepoel helemaal geen corona heeft. Lefevere vindt het maar niets.

De directeur van de Sloveense wielerbond Martin Hvastija trok maandag in twijfel of Remco Evenepoel wel corona had. "Remco was volgens mij eerder bang om de waarheid onder ogen te zien. Want die voorsprong van drie minuten zoals hij vooraf wilde en had voorspeld, die had hij niet", zei Hvastija.

Ook in La Gazetta dello Sport werd er dinsdag vragen gesteld bij de opgave van Evenepoel. "Het virus mag geen paraplu zijn om jezelf in te dekken. Remco Evenepoel koos ervoor om de wedstrijd te staken omdat hij besefte dat hij niet meer in de mentale en vooral fysieke conditie was om te winnen."

Niet verlagen tot dat niveau

Patrick Lefevere reageerde bij HLN op de insinuaties. "Ik verlaag me niet tot een niveau dat niet het mijne is." Lefevere heeft Evenepoel dan ook gezegd dat hij al die zaken moet laten passeren en gewoon kalm moet blijven.

De sterke man van Soudal Quick-Step blijft dan ook achter zijn keuze staan om Evenepoel uit de koers te nemen. "Blijven was gewoon geen optie omdat we weten welke schade koersen met corona kan veroorzaken."