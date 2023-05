Thomas vertelt over zijn harde eerste dag in de roze trui, Roglič pakt uit met opvallende reactie na regenachtige rit

Geraint Thomas heeft zijn eerste dag in de roze trui goed ten einde gebracht. Concurrent Primož Roglič kwam volgens de ploegleiding zelfs lachend aan.

Na de rustdag kregen de renners in de Giro weer heel wat koude en regen over zich heen in de tiende rit. Niet meteen de eerste dag in het roze waar Geraint Thomas op had gehoopt.

"Een solide dag, moet ik eigenlijk zeggen. Het was enorm koud en de afdaling was best gevaarlijk. Er is veel gebeurd, maar ik ben blij om deze dag goed door te komen", zei Thomas in het flashinterview.

Roglič komt lachend binnen

Primož Roglič, die nu op twee seconden van Thomas staat door het uitvallen Remco Evenepoel, beleefde ook een zware dag. Maar de Sloveen verloor er blijkbaar zijn lach niet door.

"'Hij is zonder problemen binnen gekomen. Hij kwam hier net lachend bij de bus', vertelde ploegleider Marc Reef bij Eurosport. "De ploeg hield hem uit de problemen en is relatief warm gebleven tijdens de etappe. Hij is gewoon goed gefinisht."