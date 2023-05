🎥Waarom de opgave van Evenepoel zo pijnlijk was: ploeg deelt maniakale voorbereiding op de Giro

Remco Evenepoel was wel degelijk klaar om voor eindwinst te gaan in de Giro. Dat is duidelijk in een video die Soudal Quick-Step deelde over week één van de Giro.

De eerste negen ritten van de Giro waren er een met heel wat hoogtepunten en één groot dieptepunt voor Soudal Quick-Step: de opgave van Evenepoel na een positieve coronatest. "Niet het einde waar we op hoopten. Bekijk ons harde werk op trainingskamp in Tenerife dat leidde tot extase in de Giro, en helaas, de pijn op de rustdag." En Evenepoel was wel degelijk goed voorbereid, blijkt uit de video. Evenepoel zat in totaal zes weken op hoogtestage in Tenerife. Iedere dag zag er eigenlijk hetzelfde uit, legde Evenepoel uit. "Elke dag bestaat uit opstaan, ontbijten, trainen, lunchen, herstellen en avondeten. Maar dat is het belangrijkste doel van deze hoogtestage: om volledig in focus te geraken."