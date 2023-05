🎥 Drama voor INEOS Grenadiers: nog een topfavoriet voor de eindzege moet na een val naar huis

Tao Geoghegan heeft de Giro moeten verlaten. Tijdens de 11e rit kwam hij ten val en hij moest met een ambulance worden afgevoerd.

Tijdens de 11e rit in de Giro was er in een afdaling vooraan in het peloton een valpartij. Onder meer Primoz Roglic, roze trui Geraint Thomas en Tao Geoghegan Hart waren bij de val betrokken.

🚴‍♂️🇮🇹 | Oh nee, een hele vervelende valpartij in het peloton! Thomas ligt erbij en ook Hart. De roze trui zit weer op de fiets, maar dat geldt niet voor Hart. 😱😱 #Giro





Roglic en Thomas konden verder, maar voor Geoghegan Hart waren de gevolgen erger. Hij moest met een ambulance naar het ziekenhuis voor verder onderzoek worden gevoerd.

🚴‍♂️🇮🇹 | Het is over en uit voor Tao Geoghegan Hart! Hij verlaat de Giro per ambulance. 😱😱 #Giro





Zo zijn we nog een topfavoriet voor de eindzege kwijt. Hart stond na 10 ritten 3e en telde 5 seconden achterstand op ploegmaat Thomas. Zo kunnen ze bij INEOS Grenadiers niet meer spelen met hun 2 kopmannen en wordt alles op Thomas gezet.