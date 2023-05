🎥 Millimetersprint in de Giro: Pascal Ackermann houdt nog net Jonathan Milan af

Pascal Ackermann heeft de 11e rit in de Giro gewonnen. Hij kon op de streep nog net de opkomende Jonathan Milan afhouden. Geraint Thomas blijft leider.

Halfweg de Giro lag er voor de sprinters een nieuwe kans, al moesten ze dan wel de Ligurische Apennijnen en de langste rit in deze Giro (219 km) overwinnen. De finish lag na een lange en lichte afdaling in Tortona.

Al snel vertrok een vroege vlucht van 6. Onze landgenoot Laurenz Rex ging als 1e aan en kreeg nadien 5 metgezellen mee. De vroege vlucht bestond niet uit de grootste namen en de sprintersploegen hadden daar vrede mee en lieten het zestal wegrijden.

4 minuten kreeg de kopgroep van het peloton, waar vooral Trek-Segafredo de boel controleerde. Zij wilden Mads Pedersen aan een nieuwe ritzege helpen. Ook Bahrain Victorious en Movistar staken een handje toe.

REX GAAT SOLO

Onderweg waren er ook enkele beklimmingen. In een van de afdalingen waren er enkele valpartijen. Onder meer Tao Geoghegan Hart was daarbij betrokken en hij moest naar het ziekenhuis worden afgevoerd. Zo was er de exit van de nummer 3 in de Giro.

Het peloton had alles onder controle, maar Rex probeerde het nog zo lang mogelijk vol te houden. Hij ging solo en vocht voor wat hij waard was, maar op 5 km van de streep werd ook hij gegrepen.

Zo gingen we naar een massasprint, maar dat was zonder Kaden Groves die op de hellingen moest lossen. Ook was er nog een val in de laatste 3 kilometer. Trek-Segafredo trok de sprint aan. Mark Cavendish zat in het zog en ging aan. Pascal Ackermann zette zich ernaast, maar aan de andere kant dook ook nog Jonathan Milan op. Het was een fotofinish en die duidde Ackermann aan, voor Milan en Cavendish. Geraint Thomas blijft leider.

🚴‍♂️🇮🇹 | Close finish! Milan en Ackermann denken allebei dat ze gewonnen hebben! Het blijkt uiteindelijk toch de Duitser te zijn die de winst pakt. 🥇👏 #Giro



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/7upFw2yi2c — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 17, 2023