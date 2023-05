De favorieten komen ten val in de Giro: van geen blessures tot breuken

Tijdens rit 11 in de Giro was er opnieuw chaos. Er waren enkele valpartijen waarbij ook de favorieten betrokken waren. Het heeft tot de opgave van Tao Geoghegan Hart geleid.

Tao Geoghegan Hart kwam in een afdaling ten val. Hij kon niet meer verder en moest naar het ziekenhuis worden overgebracht. Daar bleek dat hij zijn heup gebroken had. Zo kwam er voor Geoghegan Hart een abrupt einde aan de Giro.

Zijn ploegmaat Geraint Thomas was ook bij die valpartij betrokken, maar hij kon verder en draagt tijdens de 12e rit opnieuw de roze trui. Ook Primoz Roglic was bij die valpartij betrokken. De ploeg meldde dat hij er geen noemenswaardige blessures aan had overgehouden.

Tijdens die afdaling was er nog een andere en spectaculaire val. Oscar Rodriguez knalde tegen een verkeersbord en moest opgeven. In het ziekenhuis bleek dat hij een kneuzing aan de nieren had opgelopen. In de slotkilometers viel ploegmaat Fernando Gaviria nog. Hij liep enkel wat schaafwonden en kneuzingen op.