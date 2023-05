Laurens De Plus staat in de Giro mee bovenaan: is er een klassement mogelijk?

Met Laurens De Plus heeft België opnieuw een Belg in de top 10. Is het mogelijk dat hij voor een klassement gaat?

Na 11 ritten staat Laurens De Plus op 2'36" van leider Geraint Thomas. Daarmee staat hij 9e en ligt hij nog op schema om een klassement te rijden.

"Ik ben met die plaats totaal niet bezig", vertelde De Plus aan Sporza. "We zijn hier om met Geraint Thomas een goed klassement te rijden. Ook heb ik al iets te veel wind gepakt."

De Plus blijft met zijn voeten op de grond en is zeker nog niet vooruit aan het kijken. Ook niet met de zware bergrit naar Crans-Montana. "We hebben in de rit naar Tortona door die valpartijen al genoeg aan ons hoofd gehad. We bekijken het dag per dag, want het kan hier zomaar omslaan", besloot de Belg.