Na de opgave van Remco Evenepoel in de Giro staat opnieuw een Belg in de top 10

Er staat opnieuw een Belg in de top 10 van de Giro. Dankzij enkele opgaves kon Laurens De Plus naar de 9e plaats opschuiven.

De Giro begon meteen goed voor België. Remco Evenepoel won de openingstijdrit en pakte meteen de roze trui. Daarna droeg hij enkele dagen de leiderstrui om die uiteindelijk aan Andreas Leknessund uit handen te geven.

Evenepoel bleef wel 2e staan. Zo bleef er de hele tijd een Belg in de top 10 staan. Evenepoel won ook de 2e tijdrit en pakte ook opnieuw de roze trui.

Maar dan moest Evenpoel door het coronavirus opgeven. Zo stond er in de Giro voor het eerst geen Belg meer in de top 10.

Toch stond Laurens De Plus nog hoog in het klassement en dankzij de valpartijen in de 11e rit kon hij naar een plaats in de top 10 opschuiven. Tao Geoghegan Hart moest opgeven en Pavel Sivakov verloor 14 minuten. Zo staat De Plus 9e.

Ook staat er nog een Belg in de top 20. Ilan Van Wilder staat 17e en volgt op 12'07" van leider Geraint Thomas.