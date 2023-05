Remco Evenepoel krijgt steun van Tom Dumoulin: "Zo kwalijk"

Remco Evenepoel kreeg na zijn opgave in de Giro een deel van Italië over zich heen. Tom Dumoulin is daar echter niet over te spreken.

Door een coronabesmetting moest Remco Evenepoel de Giro verlaten. De directeur van de Sloveense wielerbond beweerde dat die coronabesmetting niet echt was. Het was om het mindere niveau te camoufleren. La Gazzetta dello Sport nam dat verhaal dan over.

Die acties vonden ze bij Soudal Quick-Step niet kunnen en Tom Dumoulin begrijpt dat maar al te goed. "Ik denk dat zoiets toch in zijn hoofd gaat zitten", vertelde hij in Wielerclub Wattage. "Natuurlijk krijgt Evenepoel dit ook te horen en dat is niet leuk." Dirk De Wolf bevestigde meteen Evenepoel ook alles gelezen heeft.

"Ik vind dit zo kwalijk", ging Dumoulin verder. "Die jongen is het meest van iedereen teleurgesteld en Evenepoel krijgt nu nog eens de hoon van een hele natie over zich heen. Dat is zo onterecht."