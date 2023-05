Roze trui Geraint Thomas baalt: "Hij had de Giro kunnen winnen"

INEOS Grenadiers heeft een baaldag beleefd. Het verloor Tao Geoghegan Hart en Pavel Sivakov verloor bijna een kwartier.

In een afdaling kwam Alessandro Covi ten val, maar daarachter reed roze trui Geraint Thomas en die kwam ook ten val. "Gelukkig landde ik op hem", vertelde Thomas tijdens het flashinterview. "Het was een zachte landing en ben ok."

Maar achter Thomas vielen nog enkele ploegmaats, waaronder medekopman Tao Geoghegan Hart en Pavel Sivakov. Die laatste kon verder, maar verloor wel bijna 14 minuten. Geoghegah Hart daarentegen moest opgeven en achteraf bleek dat hij zijn heup had gebroken. Zo moest de nummer 3 uit het klassement naar huis.

"Geoghegan Hart is een groot verlies", ging Thomas verder. "Hij was sterk op dreef en terwijl ik hier de interviews deed, zat hij al na 5 minuten op de bus. Hij was ons geheim wapen. Of eigenlijk niet, want iedereen kon goed zien hoe goed hij in vorm was. Hij stond er erg goed voor. Het is jammer dat we hem zo verliezen. Geoghegan Hart was een troefkaart en kon deze Giro winnen."