🎥 Nico Denz pakt zijn 2e ritzege in de Giro, Laurenz Rex 4e en Geraint Thomas geeft zijn roze trui af

Nico Denz heeft opnieuw een ritzege in de Giro geboekt. In een overgangsrit spurtte hij naar zijn 2e zege in deze Giro. Laurenz Rex eindigde 4e. Bruno Armirail is de nieuwe roze trui na een snipperdag van het peloton.

Voor de rit begon was er discussie. Zou de 14e rit voor de vluchters zijn? Of zouden de sprinters weer een kans krijgen. Vooral wat er op de Simplonpas gebeurde, zou het verdere koersverloop bepalen.

Laurenz Rex was de 1e die het probeerde. Het tempo lag hoog en daardoor werd het peloton in de vallei voor de Simplonpas in waaiers getrokken.

In verschillende schuifjes reden verschillende renners naar Rex toe. Uiteindelijk gingen we op de Simplonpas naar een kopgroep van 27 renners. Ook Pieter Serry en Otto Vergaerde vertegenwoordigden België in de kopgroep. Verder waren ook Davide Ballerini, Stefano Oldani, Nico Denz, Alberto Bettiol, Davide Bais, Fernando Gaviria, Toms Skujins en Bauke Mollema erbij.

SPANNENDE FINALE

Het peloton liet snel lopen en het werd al snel duidelijk dat de winnaar van de 14e rit voorin zal zitten. Na de Simplonpas waren er enkele aanvallen in de kopgroep. Onder meer Bettiol probeerde het, maar het waren uiteindelijk Rex en Oldani die konden wegrijden. Zij kregen nadien het gezelschap van Ballerini en Skujins.

Het viertal reed snel een voorsprong van bijna een minuut bij elkaar, maar Movistar en Bahrain Victorious probeerden hen niet te ver te laten wegrijden. In de finale waren nog enkele vervelende stroken bergop. Daar versnelde Skujins en Rex was daarvan het slachtoffer.

Rex werd door enkele achtervolgers ingehaald. Samen met Bettiol, Derek Gee, Denz en Marius Mayrhofer probeerden ze het koptrio nog in te halen. In de slotmeters haalden ze de koplopers nog in. Het werd een sprint van stervende zwanen. Denz leek naar de zege te sprinten, maar Gee kwam nog opzetten. Denz stak zijn handen nog voor de streep in de lucht, zodat een fotofinish de winnaar moest aanduiden. Daaruit bleek dat Denz zijn 2e ritzege pakte. Rex sprintte naar de 4e plaats.

Ondertussen leek het erop dat we een nieuwe roze trui zouden hebben. Bruno Armirail had voor de rit een achterstand van 18'37", maar het peloton nam een snipperdag en volgde in de finale al op meer dan 19 minuten. Dat verschil werd in de slotkilometers nog groter. Uiteindelijk reed het peloton 21 minuten na Denz over de streep. Zo was Armirail de nieuwe roze trui.