Ploegmaat van Primoz Roglic ziet een voordeel voor zijn kopman: "Dat is ook goed nieuws voor hem"

Rohan Dennis voelt dat hij in de Giro aan het verbeteren is. Dat heeft hij aan Eurosport verteld. Dat is volgens hem goed nieuws voor zijn kopman Primoz Roglic.

In de Giro begint Rohan Dennis zich goed te voelen. Na de rit naar Crans-Montana bevestigde hij dat ook bij Eurosport. Ik heb het gevoel dat ik naar een goed niveau aan het groeien ben. Dat is ook goed nieuws voor Primoz Roglic. Ik wist dat het 1e deel van de Giro lastig voor mij zou zijn. Ik kwam uit een week rust, dus ik wist dat ik wat tijd nodig had", aldus Dennis. Ook kwam Dennis nog eens terug op de relatieve wapenstilstand naar Crans-Montana. De favorieten bestookten elkaar opnieuw niet. "Ik denk dat het door de tegenwind kwam", ging de Australiër verder. "Als ik in het wiel zat, ging het een stuk gemakkelijker. Als Geraint Thomas, Roglic of nog iemand anders zouden aangevallen hebben, dan zou je door in het wiel te zitten heel wat energie kunnen gespaard hebben. Zo werd de strijd lamgelegd."