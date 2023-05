Geraint Thomas is leider af in de Giro: "Het zou niet slim geweest zijn"

Geraint Thomas draagt de roze trui in de Giro niet meer. Bruno Armirail heeft die overgenomen door in een ruime kopgroep te zitten. Thomas vond het een juiste beslissing van de ploeg.

De 14e rit in de Giro werd door een ruime kopgroep gekleurd. De bestgeplaatste renner was Bruno Armirail op 18'37" van Geraint Thomas, maar hij nam toch de leiderstrui van Thomas over.

"Het was een juiste beslissing van het team om niet vol achter de kopgroep te rijden", vertelde Thomas via zijn ploeg. "De kopgroep van meer dan 20 man reed vol door op het vlakke en dan is het niet slim om met 2 man het verschil te proberen beperkt te houden."

Thomas vertelde ook nog dat het opnieuw "een lange dag" was. Ook was de Simplonpas zwaar. "De klim viel nog mee, maar in de afdaling had ik 3 hesjes aan en ik was nog aan het rillen", aldus de renner van INEOS Grenadiers.