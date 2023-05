Renner van Intermarché-Circus-Wanty krijgt een zware straf in de Giro voor "intimidatie en onbehoorlijk gedrag"

Niccolo Bonifazio heeft in de Giro een fikse boete gekregen. Hij kreeg die voor intimidatie en onbehoorlijk gedrag waarbij hij andere renners in gevaar bracht.

Na elke etappe schrijven de koerscommissarissen een communiqué over de koersincidenten uit. Ook na de 14e etappe was er één.

Daarin stond een opvallende passage over Niccolo Bonifazio van Intermarché-Circus-Wanty. Hij kreeg immers 2000 Zwitserse frank (2054 euro) boete, omdat hij intimidatie en onbehoorlijk gedrag zou hebben vertoond, dat anderen in gevaar bracht. Ook kreeg hij 100 strafpunten in het UCI-klassement.

Ook kregen 2 ploegleiders (Roberto Reverberi van Green Project-Bardiani CSF-Faizanè en Maximilian Sciandri van Movistar) op de bon. Zij kregen 500 Zwiterse frank (513 euro) boete omdat een van hun renners afval weggooide in een zone waar dat niet mocht. De renners in kwestie konden niet geïdentificeerd worden.