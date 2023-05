Seizoensrevelatie Ben Healy is zelfkritisch na geen nieuwe zege in de Giro: "Hier maakte ik een fout"

Ben Healy heeft geen 2e zege in deze Giro geboekt. Hij verloor in de straten van Bergamo in de spurt van Brandon McNulty. Achteraf vond Healy dat hij een fout had gemaakt.

Dat foutje speelde zich af op de voorlaatste beklimming van de 15e rit in de Giro. Dat was op de Roncola Alta. "Ik zat op een gaatje en maakte een fout door op Rubio te wachten", vertelde Ben Healy aan Eurosport. De Ier had gehoopt dat Rubio het gat op de weggereden Brandon McNulty en Marco Frigo zou dichten, maar dat lukte niet. Daardoor moest Healy het gat zelf dichten. "Dat zorgde ervoor dat ik een grote inspanning moest doen om het gat te dichten naar McNulty en Frigo", aldus Healy. Het lukte de Ier en daardoor kregen we een mooie driestrijd tussen Healy, Frigo en McNulty. In de slotkilometers was er nog de Colle Aperto. "Daar kon ik McNulty niet meer lossen", was Healy eerlijk. Nadien moest hij de duimen voor diezelfde McNulty leggen. "Ik ben een beetje trots, maar ook teleurgesteld. Het was een mooie koers en hopelijk een leuke show voor de mensen. Het was fun", besloot Healy.