Jumbo-Visma spreekt zich uit over moeilijkste tot nu toe in de Giro: "Dat was een hele uitdaging"

Zondag, in de laatste dag voor de rustdag, hebben de klassementsmannen zich alweer stil gehouden. Jumbo-Visma en Primož Roglič vinden het allemaal prima.

Op het laatste klimmetje van de dag versnelde Joao Almeida wel nog even, maar bijna alle klassementsmannen eindigden alweer in de zelfde tijd. Enkel roze trui Armirail verloor zo'n halve minuut.

Jumbo-Visma heeft zich nog niet veel moeten tonen of werk op zich nemen. "We hebben niet veel energie hoeven verspillen. Wel was het al een hele uitdaging om gezond te blijven in de slechte weersomstandigheden. Gelukkig kunnen we met acht renners uitkijken naar de slotweek", zegt ploegleider Marc Reef.

Bij Jumbo-Visma lieten ze al uitschijnen dat de valpartijen van Roglič in de eerste week hem nog wat parten spelen. "In de muurtjesrit hebben we wat initiatief genomen en Primož liet daar meteen zien in vorm te zijn."

"We zijn content met de stand van zaken en het is nu wachten op het juiste moment om aan te vallen", besluit Reef nog. Roglič volgt nu op 1'10" van Armirail en nog altijd op twee seconden van Geraint Thomas.