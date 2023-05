Lennard Kämna verrast met zijn topfavoriet voor de eindzege in de Giro én zijn eigen ambities

Lennard Kämna is na het uitvallen van Aleksandr Vlasov de vooruitgeschoven man bij BORA-hansgrohe. En de Duitser noemt een opvallende naam als topfavoriet voor eindwinst.

Lennard Kämna sprak voor de Giro al zijn ambities uit als klassementsman. En maar goed ook, want zijn mede-kopman Aleksandr Vlasov viel al uit door ziekte. Kämna staat op de tweede rustdag zevende, op zo'n 2 minuten van Thomas en Roglič.

"'Voor mij geldt vooral dat ik moet aanhaken. Ik voel me zelf nog redelijk goed en ik hoop dat ik een sterke slotweek kan afwerken. We gaan het snel weten. Ik hoop zelf ook nog iets te doen in die laatste week", zei Kämna op zijn persconferentie op de rustdag.

Almeida topfavoriet voor eindzege

Na het uitvallen van Remco Evenepoel is de Giro nu een strijd tussen Primož Roglič en Geraint Thomas geworden. Maar Kämna vindt ook Joao Almeida nog een favoriet voor de eindzege.

"Almeida, Roglič en Thomas geven voorlopig de beste indruk. Ik vind het zeer spijtig dat Tao Geoghegan Hart is uitgevallen, want hij leek tot zijn val de sterkste renner in koers. Als je het mij vraagt, is Almeida de favoriet om deze Giro te winnen."