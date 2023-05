Wilco Kelderman geeft al wat van de plannen van Jumbo-Visma voor de Vuelta prijs: "Wellicht wordt hij de kopman"

De Vuelta is nog ver weg, maar toch heeft Wilco Kelderman al over de plannen van Jumbo-Visma voor de grote ronde gesproken. Wellicht wordt Primoz Roglic er de kopman.

Normaal zou Wilco Kelderman de Giro in dienst van Primoz Roglic gereden hebben, maar door blessureleed werd hij door Sepp Kuss vervangen. Momenteel zit Kelderman op hoogtestage in de Sierra Nevada om daar de Tour voor te bereiden. De Nederlander staat er als reserve op.

"Het zal ervan afhangen hoe vermoeid Kuss uit de Giro komt", vertelde Kelderman aan Wielerverhaal. "Als zou blijken dat hij toch te vermoeid zal zijn, dan zal ik ervoor zorgen dat ik voor de Tour klaar ben. Al ga ik ervan uit dat ik hem niet zal moeten vervangen."

De Vuelta is realistischer voor Kelderman. "Om in de Vuelta een goed klassement te halen, moet ik echt op hoog niveau zijn. Het is mijn ambitie om met de best mogelijke ploeg naar de Vuelta te gaan. Wellicht wordt Roglic ook daar onze kopman", besloot hij.