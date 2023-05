Lance Armstrong en Jonathan Vaughters vechten een robbertje uit: "Je koos om te liegen"

Het zit er tussen ex-ploegmaats Lance Armstrong en Jonathan Vaughters bovenarms op. De 2 voeren een felle discussie op Twitter. De aanleiding is de Giro-rit naar Crans-Montana.

In de rit naar Crans-Montana vochten Jefferson Cepeda en Thibaut Pinot voor de overwinning. Ze gunden vooral ook de overwinning niet aan elkaar. Einer Rubio profiteerde en Pinot en Cepeda werden respectievelijk 2e en 3e. Achteraf kon de Fransman zijn tranen niet bedwingen.

Achteraf reageerde Jonathan Vaughters op Twitter. Hij is de sportief manager van EF Education-EasyPost, de ploeg van Cepeda. "Ik denk niet dat Pinot door al zijn tranen deze tweet zal kunnen lezen", klonk het. Pinot en Armstrong sprongen daarop.

Armstrong die samen met Vaughters voor US Postal reed, noemde zijn ex-ploegmaat "een fu*king clown". Daarna ging het verder.

this is a sports beef screenshot for the history books pic.twitter.com/P8V1LKUbmX — kate wagner (@derailleurkate) May 21, 2023

"Is dit de Jonathan Vaughters die exact hetzelfde deed als onze hele generatie, zijn eigen renners onder de bus gooide en vervolgens zelf vrijuit ging?", aldus Armstrong.

Vaughters reageerde daar gevat op: "Niet iedereen van onze generatie, zoals ik, was gedopeerd. Ook bekende iedereen vrijwillig. We wilden een betere toekomst voor de volgende generatie. Ook kreeg je het aanbod om de waarheid te vertellen, zodat je al je Tour-zeges zou bewaren, maar je koos om te liegen."

1. Not every rider of our gen doped. I did. 2. All witnesses in USADA investigation=volunteers. USADA has 0 subpoena power. These riders wanted a better path for the next generation. 3. You were offered: “tell truth keep TdF title.” You could be in sport today. You chose to lie. https://t.co/7eO65UVklJ — Jonathan Vaughters (@Vaughters) May 22, 2023

Ten slotte reageerde Armstrong nog eens om Vaughters eraan te doen herinneren dat Vaughters in vergelijking met de anderen nauwelijks gestraft is geweest. Vervolgens kwam er geen antwoord meer van Vaughters.