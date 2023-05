Geraint Thomas is duidelijk over Primoz Roglic: "Ik vertrouw die gast gewoon niet"

Geraint Thomas en Primoz Roglic zijn in de Giro de best geplaatsten. Ook Joao Almeida maakt nog kans. Thomas houdt vooral Roglic in het oog en vertrouwt hem helemaal niet.

Het ging over een fase in het begin van de etappe. Jumbo-Visma reed op kop, terwijl Primoz Roglic achteraan in het peloton reed. "Davide Formolo kwam bij mij en zij me dat Roglic achteraan het moeilijk had", vertelde Geraint Thomas in zijn podcast The Geraint Thomas Cycling Club.

Thomas geloofde dat niet meteen. "Maar als hij het daar moeilijk zou hebben, dan zou hij het aan het einde van de rit ook moeilijk hebben", ging hij verder. "We waren niet van plan om onze manier van koersen te veranderen, want ik vertrouw die gast gewoon niet. Hij is altijd moe, zijn benen doen altijd pijn en dan wint hij. We lieten ons er niet door beïnvloeden."

Uiteindelijk kreeg Thomas gelijk. Roglic viel op het einde van de rit aan en enkel Thomas kon erbij blijven. "Hij deed versnellingen van 10 seconden, alsof hij aan het trainen was en hij me wou lossen. Anders rij je zo niet. Het was de Zuid-Amerikaanse manier van klimmen, met veel tempoversnellingen. Zo wilde hij me testen, maar ik dacht: ik ga jou niet weg laten rijden", besloot Thomas.