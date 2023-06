Julian Alaphilippe doet zijn relaas na deugddoende zege in de Dauphiné: "Dit kan nu de komende dagen"

Julian Alaphilippe heeft zijn ritzege beet in de Dauphiné. De Fransman klopte de Carapaz, Tesfatsion en leider Laporte in de sprint.

Zijn laatste overwinning was al van eind februari geleden in de Faun-Ardèche Classic en dus deed de zege in de tweede etappe van de Dauphiné deugd bij Julian Alaphilippe.

"Ik heb een paar moeilijke maanden achter de rug en moest geduld uitoefenen. Dit pakt niemand mij meer af. Het is echt een grote opluchting", zei hij in het flashinterview.

"Het plan was vandaag ook om te sprinten, maar het had ook met een andere renner van de ploeg gekund. Iedereen zat echt à bloc. Ik kon uiteindelijk op het juiste moment de juiste inspanning leveren."

"Ik ben echt supertevreden met deze ritzege. Ik kan de komende dagen met een ontspannen gevoel rondkoersen. Ik ben nu al tevreden met wat ik heb bereikt", sloot de Fransman af.