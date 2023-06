🎥 Eindzege Jonas Vingegaard komt nooit in gevaar in de Dauphiné, maar de Deen is wel verrast door iets opvallend

Op de slotklim La Bastile in Grénoble liet Vingegaard nog eens iedereen achter in de laatste rit. Winnen deed hij niet, die kluif was voor de Italiaan Giulio Ciccone. Maar het eindklassement was wel voor Vingegaard.

De Deen, die vorig jaar tweede werd achter zijn ploegmaat Primož Roglič, won met 2'23" voor Adam Yates en 2'56" op Ben O'Connor. Grote verschillen voor een rittenkoers van een week.

"Ik kan heel tevreden zijn met deze hele week. Ik ben in goede vorm en de ploeg ook. Ik ben wel verrast dat de verschillen zo groot zijn, al wist ik wel dat ik goed was", zei Vingegaard achteraf.

Nog beetje werk voor Tour

Vingegaard bedankte zoals gebruikelijk nog eens zijn ploegmaats voor het geleverde werk. Nu begint de laatste voorbereiding aan voor de Tour. "Ik heb nog wel wat werk te doen, maar niet zoveel meer."

"I'm very very happy to win" 😁🥇@j_vingegaard is full of praise for his team following his Criterium du Dauphiné victory 🙌 pic.twitter.com/4AciUfSbi0