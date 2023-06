🎥 Giulio Ciccone neemt slotrit voor zijn rekening in de Dauphiné en laat Campenaerts treuren, Vingegaard eindwinnaar

In Grénoble is de Dauphiné ten einde gekomen. Giulio Ciccone heeft de slotrit voor zijn rekening genomen en alsnog de bolletjestrui afgesnoept van Victor Campenaerts. Jonas Vingegaard is eindwinnaar.

In de laatste etappe van de Dauphiné moesten nog over enkele zaken beslist worden. Over de eindwinst van Jonas Vingegaard was er geen discussie meer, over de bolletjestrui moest wel nog beslist worden.

Leider Victor Campenaerts wilde scoren op de eerste twee beklimmingen van de dag. Campenaerts viel als eerste aan en lukte ook in zijn opdracht om extra punten te pakken. Daarna viel hij weer terug naar het peloton en moest hij hopen dat niemand nog een hoop punten scoorde.

In meerdere schuifjes kwamen ook Alaphilippe, Ciccone en Benoot vooraan te zitten. Op de voorlaatste klim van de dag reden Ciccone en Alaphilippe weg, even later was Ciccone alleen.

Ciccone pakt ritzege én bolletjestrui

De Italiaan dook alleen richting Grénoble waar La Bastille (1.8 km aan 13.6%) op hem wachtte. Met een voorsprong van zo'n 50 seconden begon hij aan de slotklim. Vingegaard probeerde nog, maar de Italiaan pakte de etappe met nog 20 seconden voorsprong.

Met de etappezege van Ciccone verliest Campenaerts ook zijn bolletjestrui aan de Italiaan. Met amper twee puntjes verliest Campenaerts zijn kleinood nog aan Ciccone. Vingegaard is zoals gezegd al eindwinnaar.