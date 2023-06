🎥 Remco Evenepoel en Wout van Aert bijten hun tanden stuk op thuisrijder Stefan Küng in Zwitserland

De Ronde van Zwitserland is van start gegaan met een korte tijdrit in en rond Einsiedeln. De Zwitser Stefan Küng was daarin nipt sneller dan Remco Evenepoel en Wout van Aert.

De Ronde van Zwitserland begon met een tijdrit van 12,7 kilometer en mocht Wout van Aert en Remco Evenepoel ontvangen als grote blikvangers. Maar ook specialisten tegen de klok zoals Magnus Sheffield, Stefan Küng en Stefan Bissegger streden mee voor de eerste leiderstrui. De Amerikaan Magnus Sheffield verraste bij het eerste tussenpunt, want Evenepoel, Van Aert en Küng beten hun tanden stuk op de tijd van de Amerikaan. Maar aan waren toch nog enkele renners sneller. Küng zet fenomenale eindtijd neer De eerste die dat deed was thuisrijder Stefan Küng. De Zwitser was maar liefst elf seconden sneller dan Sheffield en stak zijn hand uit naar de eerste gele trui. Zeker toen eerst Van Aert en daarna Evenepoel boven zijn tijd gingen. Evenepoel was 6 seconden trager, Van Aert moest 10 seconden prijsgeven. Daarna deed niemand meer beter en Küng pakte dus de zege, nog maar zijn tweede van het seizoen na winst in de tijdrit in de Algarve. 🚴🇨🇭 | De openingstijdrit van de ronde van Zwitserland krijgt een Zwitserse winnaar! Evenepoel en Van Aert bijten zich stuk op de tijd van Stefan Küng 🇨🇭🏆



Results powered by FirstCycling.com