Patrick Lefevere was niet blij, maar Remco Evenepoel geeft dé reden waarom hij Zwitserland boven België verkoos

Remco Evenepoel start zondag in de Ronde van Zwitserland. Niet in de Baloise Belgium Tour dus, die nochtans meer geld betaalde om Evenepoel daar aan de start te krijgen.

WorldTour-wedstrijden zoals de Ronde van Zwitserland zijn verplicht om een minimumbedrag, 8.500 euro, te betalen aan ploegen omdat ze daar zouden starten. Al is deelname voor WordTour-ploegen aan WorldTour-wedstrijden wel verplicht.

De Baloise Belgium Tour, die woensdag van start gaat, wou een extra inspanning doen voor Remco Evenepoel en dus meer dan die 8.500 euro betalen. En ze passeert ook twee keer door de thuishaven van Evenepoel, Schepdaal.

Beter voor ontwikkeling als ronderenner

Patrick Lefevere wou voor het financiële plaatje, met onder meer de hoge brandstofprijzen in Zwitserland, Evenepoel dus liever in België zien rijden. Maar hij besliste samen met zijn trainer om in Zwitserland te rijden.

"Het is een betere keuze voor mijn ontwikkeling als ronderenner, ook al was het een moeilijke keuze om de Baloise Belgium Tour links te laten liggen", zei Evenepoel op een persconferentie in Zwitserland.

Evenepoel trainde de afgelopen dagen in de Ardennen en trapte daar naar zijn gevoel goede waardes om in een koers zoals de Ronde van Zwitserland van start te gaan.