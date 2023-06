Stefan Küng is eindelijk verlost van zijn imago en waarschuwt Remco Evenepoel ook

Stefan Küng was de Belgen Remco Evenepoel en Wout van Aert te snel af in de openingstijdrit van de Ronde van Zwitserland. Eindelijk nog eens prijs.

Stefan Küng was de laatste tijd wat de tijdrijder van net niet geworden, vooral op grote kampioenschappen. Zowel op het EK als het WK werd de Zwitser vorig jaar tweede. Maar de consistentie bleef er altijd.

"Een vriend zei vanmorgen nog tegen mij: "hoe vaak ben je in de top vijf van een tijdrit gefinisht?" We moesten twee jaar terug voor een slechtere uitslag. De laatste tijd greep ik er zo vaak net naast. Het is zo'n grote opluchting om hier voor eigen publiek te winnen."

Net als Evenepoel stapte Küng op de eerste rustdag uit de Giro en ging daarna nog op hoogtestage waar hij woensdag erg moe van terug keerde. Maar rijden in zijn thuisland deed Küng duidelijk goed. "Het zien van al mijn vrienden en familie gaf mij extra motivatie."

Vechten voor de leiderstrui

Vorig jaar droeg hij de gele leiderstrui niet, maar Küng stond toen nooit buiten de top tien en reed toen ook goed bergop. "Ik zal de trui zeker eer aan doen. Morgen kan ik de trui houden, maar daarna volgt al de eerste bergrit. Ik doe geen beloftes, maar ik zal er zeker voor vechten." Een concurrent voor Remco Evenepoel dus.