Wout van Aert uit zijn frustraties en haalt uit: "Te veel verhaaltjes en te veel commotie"

In de Netflix-serie Tour de France: Unchained komt Wout van Aert enkele keren voor. Maar hij is niet helemaal met de manier waarop.

Wout van Aert is zelfs een van de centrale figuren in de Netflix-serie nadat hij vorig jaar eerst drie keer tweede werd en daarna in het geel won in Calais won. Daarna won Van Aert nog twee ritten en hielp hij Vingegaard aan de gele trui.

Te veel verhaaltjes

In de aflevering over zijn ritwinst in Calais zou moeten blijken dat Vingegaard gefrustreerd was over het feit dat Van Aert hem niet meenam in zijn vlucht. Maar wat vindt Van Aert zelf van de reeks?

"Ik heb de eerste drie afleveringen bekeken. Ik vind het een beetje te veel verhaaltjes en iets te veel commotie", zei Van Aert bij HLN. "Ik had al de indruk dat ze bepaalde scenario’s hadden uitgeschreven, nog voor het eigenlijk echt gebeurde."

"Maar het blijft een mooie reeks en als je weinig van wielrennen kent is het wel goede promotie voor de sport", zei Van Aert nog. Er komt ook een tweede seizoen, doet Van Aert opnieuw mee? "Ik heb geen andere keuze."