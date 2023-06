📷 Remco Evenepoel kan het niet laten en laat zich zien in sprintersetappe in de Ronde van Zwitserland

Slechts twee vluchters in de tweede etappe van de Ronde van Zwitserland. De Zwitser Michael Schär, die door zijn thuisregio reed en voor de etappe een erehaag kreeg van het peloton omdat hij op het einde van het seizoen afscheid neemt, en de Canadees Nickolas Zukowsky.

Op 23 kilometer van de meet werden de twee gegrepen en volgde de sprint waarin Biniam Girmay sneller was dan Arnaud Démare en Wout van Aert. Maar ook onderweg gebeurde er nog iets.

1 seconde dichter op Küng

Want bij een tussensprint op iets minder dan 50 kilometer van de streep lag er nog één bonificatieseconde voor het grijpen. En wie sprong er weg uit het peloton om die seconde te pakken: Remco Evenepoel natuurlijk. Ook zijn ploegmaat Schmid pakte nog een seconde.

De wereldkampioen nadert zo tot op 5 seconden van leider Stefan Küng, op zijn andere concurrenten loopt Evenepoel dus weer een seconde uit. Dinsdag mag Evenepoel zich tonen op de slotklim naar Villars-sur-Ollon (10.7 km aan 7.8%).

#TDS2023 🇨🇭- 🏁 47 km



Schmid and Evenepoel take a notification second each during the Tissot kilometer. The gap is down to 1'30".#DomestiqueLive