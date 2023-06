De knoop is doorgehakt: deze sprinter neemt Soudal Quick-Step straks mee naar de Tour

Tim Merlier gaat niet naar de Tour, Soudal Quick-Step kiest voor Fabio Jakobsen. Dat heeft Merlier zelf bevestigd.

Welke topsprinter neemt Soudal Quick-Step mee naar de Tour? De ploeg van Patrick Lefevere wacht altijd wat langer om zijn definitieve keuze te maken en die keuze lijkt nu ook gemaakt.

Met de komst van Tim Merlier naar de ploeg had de ploeg namelijk de optie uit Merlier en Jakobsen voor de Tourploeg. En het lijkt nu toch de Nederlander en Europese kampioen te worden.

Dat bevestigt Tim Merlier bij Het Nieuwsblad. "Al voor het seizoen zijn de plannen gemaakt en toen al was duidelijk dat ik de Tour niet zou rijden. Dat blijft zo", stelt hij. Merlier komt in augustus normaal wel aan de start in de Vuelta.

Merlier won dit seizoen al 6 keer, Jakobsen kon nog maar 3 keer zegevieren. Maar die vorm wijzigt dus niets aan de plannen van de ploeg in de keuze voor hun sprinter.