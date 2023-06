De klimmer in hem mag aan de bak: Remco Evenepoel bij de favorieten, maar moet afrekenen met UAE-supertalent

Het is geleden van de bergritten die hij afhaspelde in de Giro dat de klimmer Remco Evenepoel zich nog eens kon bewijzen. Daar is in de Ronde van Zwitserland nu weer een gelegenheid voor.

De derde etappe, een rit van amper 144 kilometer, van Tafers naar Villars-sur-Ollon is immers voer voor klimmers. Vooral dan vanwege de Col des Mosses, een klim van eerste categorie en van 13,5 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 4,1%, en door de slotklim. Die duurt 10,7 kilometer aan 7,8%. Een eerste aankomst bergop dus in de Ronde van zwitserland. Zijn de eerste en de laatste meters van de slotbeklimming naar Villars-sur-Ollon zijn niet het zwaarst, dan schommelen de stijgingspercentages op de andere stukken wel tussen 7,7% en 9,2%. Om uiteindelijk op een hoogte van 1256 meter te geraken. NIEUWE KANS NA DE TIJDRIT Remco Evenepoel behoort tot het kransje van kandidaat-ritwinnaars. Het zou straf zijn moest het een paar dagen na de tweede plek in de tijdrit dan wél lukken bergop, maar inmiddels heeft hij dus wel terug twee koersdagen in de benen. Andere kandidaten zijn Skjelmose, Bardet, Bilbao en Powless. Grootste favoriet is misschien wel UAE-talent Ayuso.