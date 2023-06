Nog geen zege, maar klare taal van Van Aert over algemene gevoel en hij lacht: "Als niemand meesprint, kan ik winnen"

Net als in de tijdrit was het ook in de sprint 'net niet' voor Wout van Aert. Het algemene gevoel, hoe zit het daarmee?

U kon HIER eerder al lezen hoe Wout van Aert grotendeels reageerde na zijn derde plaats in de eerste rit in lijn in de Ronde van Zwitserland. Deze koers staat uiteraard vooral in het teken van de Tour de France. Bij VTM ging WVA dan ook nog een keer in op het gevoel op de fiets.

KOERS HARD GEMAAKT

"Ik voelde mij echt goed. Het was toch wel een zware rit. Er waren slechts twee koplopers, maar die maakten het peloton het wel moeilijk en er werd hard gekoerst", analyseerde Van Aert. "We hebben op de klim proberen de koers hard te maken, maar het was net niet lastig genoeg. Ik ben tevreden."

Opvallend: Wout van Aert wilde aan een tussensprint ook een bonificatieseconde pakken. Dat lukte, want er waren geen andere kandidaten voor die ene seconde. "Als niemand meesprint, kan ik winnen, hé", lacht Van Aert.