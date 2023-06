📷 Renners brengen prachtig eerbetoon aan overleden Gino Mäder, Evenepoel deelt knuffels uit aan zijn ploegmaats

Op vraag van de familie van Gino Mäder reden de renners in de Ronde van Zwitserland de laatste 20 kilometer van de zesde rit. Het werd een eerbetoon aan de overleden Zwitser.

Niemands hoofd stond naar koersen in Zwitserland na het verschrikkelijke nieuws over het overlijden van Gino Mäder net voor aanvang van de zesde rit. Op vraag van de familie reden de renners dus toch de laatste 20 kilometer van de zesde rit.

Uiteraard werd er niet gekoerst en de rit werd door de organisatie dan ook als de 'Gino Memorial Ride' gedoopt. De renners droegen een zwarte rouwband en steunden de ploegmaats van Mäder onderweg.

Zo troostte Kasper Asgreen zijn landgenoot Price-Pejtersen, die zijn emoties even niet meer onder controle had en in huilen uitbarstte tijdens de rit. De finishboog aan de streep werd ook vervangen met een foto en de boodschap 'We ride for you, Gino'. Ook Remco Evenepoel steunde de ploegmaats van Mäder nog met een knuffel.

An emotional standing ovation for Gino Mäder as his Bahrain-Victorious teammates crossed the line ahead of the peleton👏✨🇨🇭 #pickxsports #cycling pic.twitter.com/7uAA6GfbYF — Pickx Sports (@PickxSports) June 16, 2023

A grieving peloton rolling together to the finish line in stage 6 of @tds . 😓 Something I hoped to never see again since the death of Bjorg Lambrecht. Unfortunately, we're once again brutally reminded of the dangerous nature this sport...In memory of Gino Mader pic.twitter.com/FCaHhZL9mQ — Mihai Simion (@faustocoppi60) June 16, 2023