Michael Rasmussen trekt harde conclusie na dodelijke val van Gino Mäder en zegt ook waarom

Volgens Michael Rasmussen heeft een regel waarbij een finish minimaal drie kilometer na een afdeling ligt, geen zin. Volgens de Deen zullen renners nog altijd risico's nemen.

"Het maakt niet uit. De renners zullen nog steeds net zo hard rijden om onderaan de beklimming twintig seconden te hebben. Het heeft geen enkele zin. Het is gewoon de vervloekte aard van wielrennen dat er een enorm risico is verbonden aan een afdaling", zegt Rasmussen bij Ekstra Bladet.

"Je kunt zo’n regel niet afdwingen. Je zou Milano-Sanremo niet meer kunnen rijden. Of de Touretappe van dit jaar naar Morzine of die naar Courchevel", zei de Deen nog. Rasmussen ziet ook geen probleem met de Albulapass, de klim waar Mäder in de afdaling ten val kwam.

"Het is een grote, brede, open weg met relatief goed asfalt. Er is geen redelijk argument waarom je daar niet zou kunnen koersen. Als je dat wel zou doen, zou je op veel plaatsen problemen krijgen."

Renners nemen risico's

Dodelijke valpartijen zullen volgens Rasmussen ook blijven voorkomen in de toekomst. "En misschien nog wel vaker dan vroeger, omdat de fietsen steeds sneller worden. Het is de bereidheid van de renners om risico’s te nemen die dat bepaalt."