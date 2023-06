Ex-groenetruiwinnaar Michael Matthews verduidelijkt zelf zijn mogelijke deelname aan de Tour

Michael Matthews zal dit jaar de Tour niet rijden. Dat heeft hij zelf op sociale media laten weten. in het verleden won hij al 4 ritten in de Tour.

Dit jaar zullen we Michael Matthews niet in de Tour zien. Op Instagram deelde hij dat nieuws mee: "Voor mij geen Tour de France in 2023. In 2022 had ik heel wat mooie herinneringen en ik kan niet wachten om voor mijn ploegmaats te supporteren." Jayco AlUla zal in principe met speerpunten Simon Yates en Dylan Groenewegen naar de Tour trekken.

Matthews was eerder al succesvol in de Tour. In 2016, 2017 en 2022 was hij goed voor 4 ritzeges. Ook pakte hij in 2017 de groene trui mee naar huis.

Eerder dit jaar reed Matthews al de Giro. Hij won er een etappe en was in een andere etappe 3e. Sindsdien reed hij geen enkele wedstrijd meer. Voorlopig staan er nog geen volgende wedstrijden op zijn programma.