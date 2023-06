Eén Tourrit gaat voor Mathieu van der Poel op persoonlijk vlak heel speciaal worden: "Genieten van deze unieke dag"

Mathieu van der Poel is klaar voor de Tour de France, toonde hij in de Baloise Belgium Tour. Eén rit belooft op persoonlijk vlak een bijzondere beleving te worden.

In een interview aan Le Quotidien Du Sport blikt Mathieu van der Poel vooruit op de Tour. "Iedereen weet dat de klassiekers heel belangrijk zijn voor mij. Ook het WK. Maar de Tour is evenzeer belangrijk. Het is het eerste jaar dat ik echt een goede voorbereiding op de Tour de France kon afwerken."

Dat heeft in vloed op zijn doelstelling. "Ik heb de ambitie om de beste Tour te rijden die mogelijk is. Ik ga alles geven om een rit te winnen en Parijs te halen. De Grand Départ in Bilbao zal voor velen moeilijk zijn. Ik wil zo goed mogelijk door de eerste dagen heen komen. Dat zal niet simpel zijn voor de klassieke renners."

RITWINST EERSTE DOEL

De vraag is wat vanaf dan voor hem mogelijk zal zijn. "We gaan dan op zoek naar ritwinst. Dat is het eerste doel. Ik voel geen druk." De negende Tourrit, met finish op de Puy de Dôme, zal bij hem heel wat emoties teweeg brengen. "Dat wordt een speciale dag", beseft Van der Poel. Dat heeft te maken met Raymond Poulidor.

"We passen het dorp waar mijn grootvader geleefd heeft. Ik heb daar ook aardig wat tijd doorgebracht toen ik heel jong was. Het is een etappe waar ik wel wat van verwacht, maar ik denk niet dat ik de capaciteiten heb om te winnen op de Puy de Dôme. Ik ga gewoon het beste van mezelf geven en genieten van deze unieke dag", aldus VDP.